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Комличенко: жалко, что так мало поработал с Карпиным

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал уход с должности главного тренера команды Валерия Карпина.
Фото: РПЛ
"Что сказать об уходе Карпина? Одно слово - неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Топ-тренер, мне нравится очень. Думаю, при работе в сборной России он будет объективен ко всем. Если я буду хорошо выступать и позовут, то почему нет. Но пока рано об этом говорить", - приводит слова Комличенко Eurostavka.

Напомним, сегодня Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростова". Эту команду российский специалист возглавлял с 2017 года. В конце июля Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и вступил в должность наставника сборной России. Соглашение рассчитано до декабря текущего года. Изначально планировалось, что Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

Нападающий Николай Комличенко в летнее трансферное окно на правах аренды пополнил состав "Ростова". Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022, права на игрока принадлежат московскому "Динамо". В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги Комличенко провел два матча, забив один гол. 26-летний форвард отличился в игре 2-го тура против "Зенита" (2:4).

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Теги: Комличенко Ростов Карпин
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