Напомним, ранее стало известно, что Карпин покинул "Ростов". Теперь он будет работать только главным тренером сборной России.
Газзаев высказал свое отношение к уходу Карпина из клуба. По словам депутата Госдумы, у него сложилось двоякое впечатление от этого решения тренера.
"Ростов" идет на предпоследнем месте, разумное решение, но теперь проблема с клубом. Теперь надо приложить усилия, чтобы реабилитировать "Ростов", находящийся в очень сложном положении. По первым играм видим, что дисбаланс наступил. Поэтому двоякое отношение: с одной стороны, неприятно, что Карпин оставил "Ростов" на предпоследнем месте, с другой стороны, разумное решение, потому что сложно будет совмещать", - сказал Газзаев.
Источник: ТАСС
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Газзаев прокомментировал уход Карпина из "Ростова"
Экс-наставник ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера "Ростова".
Фото: ТАСС
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