"Мне было предложено войти в команду Дмитрия Зеленова, но с ограниченным функционалом. Я посчитал, что честнее отказаться и не создавать еще больших конфликтных ситуаций для клуба.
12 августа - мой последний рабочий день в "Спартаке", до этого момента я буду вводить Дмитрия в курс дела. А пока готовимся к "Бенфике", - цитирует Кулемина Sport24.
Ранее об уходе из "Спартака" заявил директор департамента по развитию и коммуникациям красно-белых Антон Фетисов. вакантную должность займет руководитель пресс-службы Российской Премьер-Лиги Дмитрий Зеленов. Сообщалось, что собеседование с журналистом проводила Зарема Салихова, спутница жизни владельца и председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна.
Кулемин работал в "Спартаке" с июля 2020 года.
Завтра, 4 августа, "Спартак" проведет первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником "красно-белых" станет "Бенфика" - бывший клуб нынешнего наставника москвичей Руя Витории. Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.
Пресс-атташе "Спартака" Кулемин покинет клуб 12 августа
Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин сообщил, что покинет московский клуб 12 августа.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!