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Баштуш вернулся в "Ростов"

Ангольский центральный защитник "Аль-Айна" Бартоломеу Баштуш перешёл в "Ростов" на правах аренды.

Фото: ФК "Ростов"
Пресс-служба донского клуба сообщает, что соглашение предусматривает последующую процедуру выкупа футболиста.

30-летний защитник в 2016 году перешёл из "Ростова" в "Лацио". За римский клуб Баштуш провёл 68 матчей, в которых отличился шестью забитыми мячами и голевой передачей.

В октябре прошлого года "Аль-Айн" оформил полноценный трансфер Баштуша из "Лацио". В сезоне 2020/21 в саудовской премьер-лиге защитник провёл 22 матча, в которых дважды поразил ворота соперника. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,7 млн евро.

Отметим, что в составе "Ростова" в 2014 году Баштуш выиграл Кубок России.

Напомним, вчера был назван новый наставник жёлто-синих. Им стал Юрий Семин, ранее занимавший аналогичную должность в "Локомотиве", "Анжи" и "Мордовии".

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Теги: Российские трансферы Баштуш Ростов
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