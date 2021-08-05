Баштуш вернулся в "Ростов"





Ангольский центральный защитник "Аль-Айна" Бартоломеу Баштуш перешёл в " Ростов " на правах аренды.

Фото: ФК "Ростов"

Пресс-служба донского клуба сообщает, что соглашение предусматривает последующую процедуру выкупа футболиста.



30-летний защитник в 2016 году перешёл из "Ростова" в "Лацио". За римский клуб Баштуш провёл 68 матчей, в которых отличился шестью забитыми мячами и голевой передачей.



В октябре прошлого года "Аль-Айн" оформил полноценный трансфер Баштуша из "Лацио". В сезоне 2020/21 в саудовской премьер-лиге защитник провёл 22 матча, в которых дважды поразил ворота соперника. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,7 млн евро.



Отметим, что в составе "Ростова" в 2014 году Баштуш выиграл Кубок России.



Напомним, вчера был назван новый наставник жёлто-синих. Им стал Юрий Семин, ранее занимавший аналогичную должность в "Локомотиве", "Анжи" и "Мордовии".