"Я вернулся в "Зенит", действительно планировал побороться за место в составе, но, честно говоря, у меня не было шанса проявить себя. Перевод в "Зенит-2"? Это было решение клуба, которое я должен был принять, чтобы двигаться дальше.
Разговаривал ли я с Сергеем Семаком перед отъездом? Нет, мы не общались, повторюсь, реального шанса мне не дали", - цитирует Мамману bobsoccer.ru.
Защитник Эмануэль Маммана перешел в состав "Зенита" в 2017 году за 16 млн евро из "Лиона". Контракт 25-летнего игрока с петербургской командой рассчитан до конца июня 2022 года. Прошлый сезон Маммана провел на правах аренды в "Сочи". В РПЛ он сыграл в 18 матчах, отдав одну голевую передачу. Сезон-2021/22 защитник также проведет в сочинской команде.
Сегодня "Сочи" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Соперником сочинцев станет сербский клуб "Партизан". Начало игры на стадионе "Фишт" в 19:00 мск. Главный арбитр встречи - Дмитрий Мунтян из Молдавии. Ответная игра состоится 12 августа в Белграде, стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.
Маммана: в "Зените" мне не дали шанса
Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана признался, что после возвращения в "Зенит" из аренды собирался побороться за место в основе, но не получил такой возможности.
Фото: ФК "Зенит"
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