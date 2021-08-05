По информации источника, Жозе Боту - один из возможных кандидатов на эту должность. Португалец с 2018 года является директором департамента селекции в "Шахтере". С 2007 по 2018 год он работал шеф-скаутом португальской "Бенфики" - бывшего клуба нынешнего наставника "красно-белых" Руя Витории.
Напомним, вчера спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заявил о том, что покидает московский клуб. Он сделал заявление, в котором сообщил о несогласии с трансферной политикой руководства клуба.
Московский "Спартак" на своем поле уступил лиссабонской "Бенфике" со счетом 0:2. Оба гола португальская команда забила во втором тайме - мячи на свой счет записали Рафа Силва и Жилберто. Ответный матч состоится в следующий вторник, 10 августа. Он пройдет на "Эштадиу ду Бенфика", стартовый свисток будет дан в 22:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.
Источник: Матч ТВ
СМИ: глава селекции "Шахтера" может стать спортивным директором "Спартака"
Стало известно, кто может стать новым спортивным директором "Спартака" после ухода Дмитрия Попова.
Фото: ФК "Шахтер"
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