- Сколько еще Акинфеев сможет играть на высоком уровне? Думаю, минимум лет пять на этом уровне он еще сможет оставаться.
Посмотрите на Буффона - он один из лучших вратарей мира, до сих пор в строю, а ему уже за 40. Все потому, что поддерживает себя в очень хорошей форме. Игорь тоже прекрасно понимает, что ему нужно в тренировочном процессе, - приводит слова Крамаренко Sport24.
Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду красно-синих Игорь выступает с 2003 года. Контракт 35-летнего вратаря с армейским клубом истекает следующим летом. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Акинфеев провел два матча, в которых пропустил два мяча, а также один раз сыграл "на ноль".
Тренер вратарей ЦСКА: Акинфеев еще лет 5 может играть на таком уровне
Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.
Фото: ПФК ЦСКА
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