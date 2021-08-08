Отметим, ранее стало известно, что Салихова, являющаяся спутницей жизни владельца "Спартака" Леонида Федуна, решила удалить свой канал в "Телеграме". Накануне, до объявления об этом решении, болельщики "красно-белых" оскорбляли Зарему во время матча с "Нижним Новгородом" в третьем туре РПЛ (1:2).
Червиченко отметил, что такая реакция болельщиков на публикации Заремы в "Телеграме" была предсказуема. Также он раскритиковал Салихову и бывшего спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова за их публикации в телеграм-каналах.
"Что кричали вчера болельщики было предсказуемо, тем более ее маленькая война с Поповым добавила им злости. Телеграм-канал она удаляет, но злость осталась. Вообще, не надо было создавать эти каналы, выставлять на общее обозрение все внутренние вещи в клубе. Вываливать это все на вид зрителя — это позор и глупость!" - заявил Червиченко.
Источник: Спорт-Экспресс
Зарема - об удалении телеграм-канала: решение принимала самостоятельно. Федун меня не просил
Червиченко - о закрытии телеграм-канала Салиховой: выставлять на общее обозрение внутренние вещи в клубе - это позор
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал решение Заремы Салиховой закрыть телеграм-канал.
Фото: YouTube-канал Глеба Чернявского
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