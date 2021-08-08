Колосков заявил, что при отмене лимита на легионеров существенно пострадает сборная России. По мнению почетного президента РФС, лимит нужно сохранить и ужесточить.
"Сейчас смотрю и вижу, что хорошие российские клубы подписывают только иностранцев: "Зенит", "Краснодар", "Рубин". Это говорит о том, что при отмене лимита у нас не будет сборной России. Ее не останется физически и мы останемся без нее. Из россиян в чемпионате останется пять-шесть вратарей и три-четыре игрока, которые будут играть. <...> У меня твердая позиция по данному вопросу — лимит 6+5. Именно при нем Газзаев выигрывал Кубок УЕФА, а "Зенит" повторял этот успех. Мое мнение может идти в разрез многих клубов, однако я считаю, лимит нужно сохранять и, более того, ужесточать", - сказал Колосков.
Источник: Sport24
Президент "Урала" Иванов: если отменить лимит на легионеров, в сборной России некому будет играть
Колосков выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался на тему лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: Sport24
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!