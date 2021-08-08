"Тедеско не выдержал всего этого цирка и свалил". Актер Баринов - о конфликте Заремы и Попова

Баринов высказался о конфликте между спутницей владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремой Салиховой и бывшим спортивным директором "красно-белых" Дмитрием Поповым. В частности, он отметил, что Доменико Тедеско покинул пост главного тренера "Спартака" из-за конфликтных ситуаций в руководстве клуба.
"Конфликт Заремы и Попова? Видимо, Зарема крепко держит Федуна за одно место. Что-то уж очень сильно ему в ней нравится, раз никак не может повлиять на это. У нас теперь трансгендеры в моде — уже не поймешь, кто мужик, а кто баба. <...> Тедеско не выдержал всего этого цирка и свалил. Хотя Федуну он очень нравится. Он его и в сборную сватал, а сейчас трансферы с ним согласовывает", - сказал Баринов.
Источник: Sport24
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Фото: "Спартак"
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