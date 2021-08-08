"Мы провели хороший первый тайм. У нас были моменты, вступали в борьбу. Не забили в хорошем эпизоде. Начало второго тайма провели неправильно. Сели в оборону, хотя нужно было давить "Химки". Странный 11-метровый был назначен в ворота "Ростова". Наверное, закономерная ничья", - приводит слова Семина Sport24.
"Ростов" в дебютном матче Юрия Семина на посту главного тренера в гостях сыграл вничью с подмосковными "Химками" (1:1). Счет в матче на минуте открыл нападающий ростовчан Николай Комличенко. На 70-й минуте гол полузащитника Дениса Глушакова с пенальти принес химчанам одно очко в копилку.
"Ростов" набрал первое очков в РПЛ и занимает 15-е место в турнирной таблице. "Химки", имея в активе 4 очка, располагаются на 8-й строчке.
Юрий Семин в матче с "Химками" получил желтую карточку за то, что эмоционально выражал несогласие с решением арбитра в одном из эпизодов матча.
Семин: в ворота "Ростова" был назначен странный 11-метровый
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против "Химок" (1:1).
Фото: ФК "Ростов"
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