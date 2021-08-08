"Хорошая игра. Победа по делу, отыгрались с 0:1, могли забить еще. "Динамо" - претендент на чемпионство? Ну, подождите. Еще рано. Пройдет первый круг, тогда можно будет посмотреть по-серьезному. Но то, что можем быть в тройке с такой игрой, это для меня совершенно очевидно", - приводит слова Степашина Матч ТВ.
"Динамо" в домашнем матче 3-го тура РПЛ победило ЦСКА (2:1). Счет в матче на 8-й минуте открыл нападающий ЦСКА Чидера Эджуке. В конце первого тайма из-за травмы поле покинул нападающий "армейцев" Антон Заболотный. На 58-й минуте полузащитник "Динамо" Даниил Фомин, реализовав пенальти, сделал счет 1:1, а спустя 15 минут Фомин вывел "бело-голубых" вперед. Во втором тайме в составе "Динамо" дебютировал полузащитник Денис Макаров.
"Бело-голубые" набрали 9 очков в 3-х турах РПЛ и располагаются на 3-й строчке в таблице. ЦСКА идет на 9-м месте, в активе команды 3 очка.
В 4-м туре чемпионата России подопечных Шварца ожидает гостевой матч против "Ахмата". Игра в Грозном пройдет в следующую субботу, 14 августа, и начнется в 20:00 мск.
Степашин: "Динамо" может быть в тройке с такой игрой
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал победу "бело-голубых" над ЦСКА (2:1) в 3-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
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