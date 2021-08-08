"Интенсивная игра. Первые 20 минут не удалось войти в игру. Допустили много простых ошибок, потерь мяча. Результат — пропущенный мяч. Начиная со второго тайма внесли коррективы. Стали играть агрессивнее, давить на соперника, играть смело, в высокий прессинг. Заслуженно забили два мяча и победили", - цитирует Шварца Sport24.
"Динамо" в домашнем матче 3-го тура РПЛ победило ЦСКА (2:1). Счет в матче на 8-й минуте открыл нападающий ЦСКА Чидера Эджуке. В конце первого тайма из-за травмы поле покинул нападающий "армейцев" Антон Заболотный. На 58-й минуте полузащитник "Динамо" Даниил Фомин, реализовав пенальти, сделал счет 1:1, а спустя 15 минут Фомин вывел "бело-голубых" вперед.
"Бело-голубые" набрали 9 очков в 3-х турах РПЛ и располагаются на 3-й строчке в таблице. В 4-м туре чемпионата России подопечных Шварца ожидает гостевой матч против "Ахмата". Игра в Грозном пройдет в следующую субботу, 14 августа.
Шварц назвал заслуженной победу "Динамо" над ЦСКА
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Динамо"
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