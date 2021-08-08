Сафонов поделился мнением о конфликте спутницы владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой и бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова. В последнее время Салихова и Попов обменивались выпадами в "Телеграме". При этом накануне стало известно, что Зарема решила удалить свой телеграм-канал. По словам Сафонова, поведение Салиховой и Попова вредит имиджу российского футбола.
"В клубе сложилась странная ситуация. Народная команда, столетие — а происходит дикая движуха. То, что устроили Зарема и Попов, не красит наш футбол. Над нами и так за рубежом смеются. Из-за этой неразберихи и поражения. Хотя "Бенфика" нам в любом случае была бы не по зубам", - сказал Сафонов.
Источник: Матч ТВ
Зарема - об удалении телеграм-канала: решение принимала самостоятельно. Федун меня не просил
"Публикаций, порочащих репутацию "Спартака", здесь не будет". Попов высказался о своем телеграм-канале
Агент Сафонов: то, что устроили Зарема и Попов, не красит наш футбол
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о ситуации в "Спартаке".
Фото: spartak.com / Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!