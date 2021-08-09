Сафонова спросили, за счет чего ЦСКА может прибавить в игре.
Агент в комментарии по вчерашнему матчу третьего тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА (2:1) отметил, что пока не видит, благодаря чему "армейцы" могут добиться прогресса.
"Честно скажу, пока не вижу, за счет чего. Видно, что Влашич не в кондициях или не в настроении. А без него тяжело. Я думал, что во втором тайме Дзагоев выйдет на усиление, но у него микротравма. В игре ЦСКА сегодня не хватает мозгов. Не хватало последнего паса", - сказал Сафонов.
Источник: Матч ТВ
Алексей Сафонов: когда Гинер всё контролировал, ЦСКА считал каждую копейку. А сейчас деньги дали, они чуть расслабились
Агент Сафонов: пока не вижу, за счет чего может прибавить ЦСКА
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: РПЛ
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