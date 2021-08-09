По мнению Черышева, Фомин способен стать основным футболистом сборной России. Вместе с тем сейчас важно не перехвалить игрока в связи с его успешными выступлениями в составе "Динамо", отметил Черышев.
"Самый главный момент — это не перехвалить мальчишку. Он очень хороший, перспективный игрок, который может дорасти до основного игрока нашей национальной сборной, у него все задатки для этого есть. Когда он играл под моим руководством, было приятно смотреть, как хладнокровно он исполняет пенальти. Это говорит о том, что человек уверен в себе, уверен в ударе. Плюс, со штрафного у него хороший удар", - сказал Черышев.
Источник: Sport24
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Дмитрий Черышев: Фомин может дорасти до основного игрока сборной России
Бывший наставник "Мордовии" и "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев поделился мнением о перспективах полузащитника "Динамо" Даниила Фомина.
Фото: Sport24
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