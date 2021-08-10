Член совета директоров "Динамо" Степашин: пускай Абрамович интересуется своей судьбой, а не Захаряном

— Захаряном интересуется Абрамович, а сумма отступных за 18-летнего игрока составляет 12 млн евро? Пускай Абрамович интересуется своей судьбой. Насчёт суммы в 12 млн евро, заложенной в отступных, могу сказать, что она оправданна, в перспективе игрок стоит не меньше. Но, с другой стороны, ему только 18 исполнилось. Надо по крайней мере года 3 еще поиграть здесь, в отечественном первенстве за "Динамо". Иначе можно надломиться. А свое он еще успеет заработать, — цитирует Степашина "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что за игроком наблюдают скауты "Лейпцига" и "Челси".
18-летний россиянин провёл в начале нового сезона в "Динамо" три матча, отыграв их без замен. В этих играх полузащитнику удалось записать на свой счёт забитый мяч и результативную передачу.
В прошлом розыгрыше РПЛ Захарян провёл за основную команду бело-голубых 13 матчей. В них футболист трижды поразил ворота противника и пять раз выступал в качестве ассистента.
За сборную России до 21 года Захарян провёл три матча на молодёжном Чемпионате Европы 2021, где отметился одним результативным ударом. За главную национальную команду не заигран.
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Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал интерес к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну со стороны европейских клубов.
Фото: Global Look Press
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