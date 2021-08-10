Степашин: Карпин рассказал, что у "Ростова" проблемы с долгами. Клуб вынужден продавать игроков

"Валерий Георгиевич Карпин рассказал мне, что у "Ростова" очень много проблем с финансами, долги, поэтому сильных игроков распродали, давайте откровенно говорить. Но это уже вопрос к "Ростову" и руководству области", - приводит слова Степашина "Комсомольская правда".
Напомним, что Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в конце июля. Ранее на этой должности находился Станислав Черчесов, покинувший свой пост после неудовлетворительного для России выступления на Евро-2020.
Карпин, вступая в руководство национальной командой, заявил, что будет совмещать работу в сборной и клубе. Спустя некоторое время специалист пришёл к выводу, что подобный опыт негативно сказывается на результатах. Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". На его место назначен экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин.
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Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал финансовую ситуацию в "Ростове" после ухода Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
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