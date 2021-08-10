"Что касается шансов "Спартака" в Лиге Европы, то это не ко мне вопрос. Я ушла 17 мая. Возвращение? Не в эту кампанию. Они там безнадежны", - сказала Салихова.
Отметим, что накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв "Бенфике" в ответном матче третьего раунда квалификации (0:2). В первом матче москвичи уступили сопернику с таким же счетом. "Спартак" выступит на групповом этапе Лиги Европы, а "Бенфика" оспорит путевку в групповой раунд Лиги чемпионов с ПСВ.
Источник: Sport24
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Зарема: возвращение в "Спартак"? Не в эту кампанию, они безнадежны
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, исключила возможность своего возвращения в руководство клуба в ближайшее время.
Фото: spartak.com / Global Look Press
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