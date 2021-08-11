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Спортивный директор "Торино": переговоры с "Зенитом" по трансферу Белотти продолжаются

Спортивный директор "Торино" Дани Ваньяти сообщил, что обсуждение возможного перехода форварда туринцев Андреа Белотти с "Зенитом" продолжается.
Фото: инстаграм Андреа Белотти
"Я не могу комментировать информацию о любых переговорах. Прекратили ли клубы контактировать? Не прекратили", — передаёт слова Ваньяти Sport24.

Ранее сообщалось, что Белотти не готов к переезду в Россию и трансфер с большой долей вероятности не состоится. Помимо этого, упоминалось, что к форварду проявляют интерес несколько именитых клубов из пяти лучших лиг Европы.

По информации СМИ, "Зенит" был нацелен приобрести итальянца за сумму до 30 млн евро.

Белотти пополнил состав нынешнего клуба в 2015 году. С этого момента в итальянской серии A форвард провёл за команду 210 матчей. В них игрок отличился 92 забитыми мячами и 23 результативными передачами.

За сборную Италии Белотти провёл 39 матчей, в которых записал на свой счёт 19 результативных действий по системе "гол+пас" (12+7). Этим летом форвард вместе с национальной командой стал обладателем титула чемпионов Европы.

Источник: "Зенит" готов предложить 30 млн евро за Белотти

СМИ: Белотти не интересует переход в "Зенит"

Главный тренер сборной Азербайджана Де Бьязи порекомендовал Белотти перейти в "Зенит"

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Теги: Белотти Серия А Зенит Торино Российские трансферы
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