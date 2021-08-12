В рамках проекта "Лига Диванных Аналитиков" при поддержке БК "Лига Ставок" состоится стрим во время матча лидеров РПЛ последних лет. Сергей Светлаков, болельщик "Локомотива", и Михаил Шац, который давно поддерживает "Зенит", в прямом эфире будут переживать за любимые команды, комментировать игру и отвечать на вопросы болельщиков.
Трансляция состоится на YouTube-канале "Лиги Ставок". Стрим начнется в 17:15 и будет длиться до 19:45, в конце него звездные гости разыграют ценные призы за самые остроумные вопросы. Помогать комментировать матч будет ведущий и корреспондент "Матч ТВ" Евгений Евневич. Включайте трансляцию матча и стрим параллельно, чтобы получить максимум эмоций от крутого футбола!
"Локомотив" - "Зенит": Светлаков и Шац будут болеть за любимые команды в прямом эфире
15 августа во время топ-матча РПЛ у вас появится возможность смотреть на живую реакцию настоящих болельщиков-звезд в формате second screen.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!