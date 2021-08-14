Газзаев выделил хорошую игру ЦСКА в первом тайме. Вместе с тем во второй половине встречи "Ростов" оказывал серьезное давление на "армейцев", отметил Газзаев. По его словам, ЦСКА иногда выпускает нити игры из своих рук, и проблема заключается в функциональном состоянии футболистов команды.
"Хочется поздравить ЦСКА с победой! Первый тайм команда играла просто блестяще. Во втором тайме Юрий Палыч произвел замены, что, конечно же, изменило систему игры. Во втором тайме "Ростов" практически получил преимущество, и ЦСКА испытывал довольно-таки существенное давление. В любом случае получилась убедительная победа, которая очень важна для молодого тренера Алексея Березуцкого и для ЦСКА. Команда эпизодами упускает игру, я думаю, что это проблема в функциональном состоянии игроков", - заявил Газзаев.
Отметим, что на данный момент ЦСКА, набрав шесть очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Спорт-Экспресс
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Газзаев: ЦСКА эпизодами упускает игру. Это проблема в функциональном состоянии игроков
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о победе "армейцев" над "Ростовом" в игре четвертого тура РПЛ (3:1).
Фото: "СЭ"
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