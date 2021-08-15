"Хочу поблагодарить болельщиков за жесткую поддержку, на стадионе была отличная атмосфера. Также хочу сказать, что мне понравилось, что после игры я увидел только грустные лица – никто в раздевалке не был доволен результатом. Это мне понравилось – такой менталитет мне подходит. Праздновать очко против "Зенита" - неправильно", - сказал Николич.
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче четвертого тура российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе "РЖД Арена" и завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин, реализовавший пенальти на 85-й минуте. Однако удержать преимущество гости не смогли - через пять минут форвард "Локо" Федор Смолов сравнял счет, также реализовав пенальти. Отметим, что "Зенит" играл в меньшинстве с 50-й минуты матча - красную карточку получил хавбек петербуржцев Далер Кузяев.
"Локомотив" набрал 8 очков после 4-х матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В следующем туре "железнодорожники" на своем поле примут "Краснодар". Игра состоится в следующее воскресенье, 22 августа и начнется в 16:00 мск.
Источник: Чемпионат
Марко Николич прокомментировал ничью в матче с "Зенитом"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал результат матча с "Зенитом" (1:1).
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!