Напомним, на 83-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасев назначил пенальти в ворота "Локомотива" за фол Гильерме на форварде "Зенита" Сердаре Азмуне.
"Пенальти в наши ворота не было. Касался ли я игрока? Касался, но недостаточно для того, чтобы он упал.
Чего не хватило, чтобы победить? Не знаю. Мы сделали сегодня все, что могли. Нужно было чуть агрессивнее сыграть в атаке", - приводит слова Гильерме Sport24.
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче четвертого тура российской Премьер-Лиги.
Игра прошла на стадионе "РЖД Арена" и завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин, реализовавший пенальти на 85-й минуте. Однако удержать преимущество гости не смогли - через пять минут форвард "Локо" Федор Смолов сравнял счет, также реализовав пенальти.
Гильерме - о пенальти в ворота "Локомотива": его не было. Я недостаточно сильно касался Азмуна, чтобы он упал
Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме прокомментировал спорный эпизод в матче с "Зенитом" (1:1) в концовке второго тайма.
Фото: РПЛ
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