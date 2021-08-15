"Непростой тягучий первый тайм. Что касается второго, то здесь мы играли лучше, даже несмотря на удаление. Создали несколько хороших моментов, забили, но достаточно обидный пенальти не позволил нам сегодня победить, к сожалению. Ребята - молодцы, игрой команды и самоотдачей я доволен", - сказал Семак.
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче четвертого тура российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе "РЖД Арена" и завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин, реализовавший пенальти на 85-й минуте. Однако удержать преимущество гости не смогли - через пять минут форвард "Локо" Федор Смолов сравнял счет, также реализовав пенальти. Отметим, что "Зенит" играл в меньшинстве с 50-й минуты матча - красную карточку получил хавбек петербуржцев Далер Кузяев.
"Зенит" набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" - четвертый (восемь очков).
Источник: Матч ТВ
Семак: достаточно обидный пенальти не позволил победить
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о ничейном результате с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
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