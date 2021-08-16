"Я не исключаю, что Руй Витория, как и многие иностранные тренеры, приезжающие в наш чемпионат, еще не до конца изучил психологию российских игроков. Им кажется, что у него суперфутболисты, профессионалы и их ничему уже учить не надо. А это не так. Думаю, что Витория начинает понемногу понимать, что к чему. Совершенствоваться надо постоянно. А дать слабину в работе легче всего", - передаёт слова специалиста bobsoccer.ru.
На старте сезона "Спартак" провёл четыре игры в РПЛ, в которых одержал две победы. В матче первого тура красно-белые уступили "Рубину" со счётом 0:1. Вторая встреча чемпионата оказалась победной. "Спартак" с минимальным счётом переиграл дебютанта премьер-лиги - самарские "Крылья Советов". В третьем матче красно-белые уступили другому новичку высшего дивизиона российского футбола - "Нижнему Новгороду". Встреча проходила на стадионе "Спартака" и завершилась победой гостей со счётом 1:2.
Во вчерашнем матче красно-белые оказались сильнее "Урала" - 1:0.
Тарханов: Витория думает, что в "Спартаке" играют суперфутболисты и профессионалы
Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о причинах неудач "Спартака" на старте сезона.
Фото: РИА Новости
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