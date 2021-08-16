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Мостовой: еще недавно тренером сборной был Черчесов, а сейчас его имя никто не произносит. Все кричат про Карпина, уже смешно

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал медиаактивность вокруг нового наставника национальной команды Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости
"Обратите внимание: еще недавно у нас был Черчесов, а сейчас у нас даже вслух его имя никто не произносит. Все кричат: "Карпин, Карпин!" Уже смешно становится. Игру какую-то смотришь, и раз пять в трансляции показывают Карпина. А смысл? Черчесова покажите, он же тоже тренером сборной был", - передаёт слова Мостового "Газета.Ru".

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост наставника национальной команды после неудовлетворительного для России выступления на Евро-2020. Сборная не смогла выйти из группы, одержав минимальную победу над Финляндией и дважды разгромно проиграв Бельгии (3:0) и Дании (1:4).

В конце июля на место Черчесова был назначен Валерий Карпин, возглавлявший в это время "Ростов". Специалист заявил, что не планирует покидать клуб ради работы в сборной, однако спустя несколько дней его решение изменилось. Карпин оставил "Ростов", заявив, что на нём лежит большая ответственность за результаты обеих команд. На место наставника жёлто-синих был назначен экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

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Теги: Мостовой Сборная России Карпин
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