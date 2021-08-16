"Ожидания от матча с Хорватией? Ну, а чего ожидать: играем дома, при своих трибунах. Ничего страшного нет в этих хорватах. Тем более шестой тур РПЛ перенесли, еще одно преимущество! Я 30 лет играл в футбол, 15 лет за границей, и ни разу не было такого, чтобы там кто-то ради сборной переносил тур. Я такого вообще не понимаю. Защищают интересы сборной? А в других странах что, своих сборных нет? Они также все играют. Давайте тогда еще и отпуск перенесем, месяц добавим дополнительно. И так три месяца отдыхаем, будем еще отдыхать. Смешно", — цитирует Мостового "Газета.Ru".
Александр Мостовой только в испанской Ла Лиге провёл 235 матчей за "Сельту". В них россиянин отличился 54 забитыми мячами и 11 результативными передачами.
В составе сборной России полузащитник провёл 51 игру. За это время Мостовой записал на свой счёт 18 результативных действий по системе "гол+пас" (10+8).
Напомним, что матчи шестого тура РПЛ были сдвинуты в датах. Решение было принято в целях увеличения количества времени для подготовки сборной России к сентябрьским матчам квалификации чемпионата мира-2022.
Первая игра национальной команды под руководством Валерия Карпина состоится первого сентября в Москве против Хорватии. Встреча начнётся в 21:45 по местному времени.
Мостовой: я 15 лет играл за границей, ни разу не было такого, чтобы ради сборной переносили тур
Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча с Хорватией и выразил мнение относительно переноса шестого тура РПЛ.
Фото: инстаграм Александра Мостового
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