Источник сообщает, что футболист с немецкими корнями более не интересен красно-белым.
В Российской премьер-лиге Бауэр провёл за тульский "Арсенал" 36 матчей. В них защитник отличился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Отметим, что Бауэр родился девятого апреля, однако несмотря на благосклонный для "Спартака" знак зодиака (Овен), было принято решение, что игрока в команде не будет.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего немца в 2 млн евро.
С первого июля 2021 года Бауэр находится в статусе свободного агента.
Источник: "СЭ".
Источник: "Спартак" принял решение отказаться от подписания Роберта Бауэра
Московский "Спартак" отказался от идеи подписания экс-защитника тульского "Арсенала" Роберта Бауэра.
Фото: ФК "Арсенал"
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