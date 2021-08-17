"Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, включая "Наполи". Какова вероятность, что Никола уйдет в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить", - приводит слова Мартича Metaratings.
Ранее появилась информация, что агент Влашича предложил услуги хорватского футболиста представителям неаполитанского клуба, однако пока у "Наполи" нет свободных средств на приобретение футболиста. Отмечается, что деньги могут появится, если итальянский клуб сумеет продать нападающего Лоренцо Инсинье.
Полузащитник Никола Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сезон-2018/19 он провел за армейский клуб на правах аренды, а летом 2019 года подписал полноценный контракт. Соглашение Влашича с московской командой рассчитано до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 30 млн евро.
СМИ: Влашич может перейти из ЦСКА в "Наполи"
Агент Влашича: я предлагал Николу всем ведущим итальянским клубам, включая "Наполи"
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, подтвердил информацию, что предлагал услуги своего клиента "Наполи".
Фото: РПЛ
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