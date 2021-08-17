Контракт Бакаева со "Спартаком" заканчивается 30 июня 2022 года. Накануне полузащитник был вызван в состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022.
"Я не знаю, почему Тедеско вывел Бакаева из состава. Я считаю, что он очень хороший футболист, мне очень нравится. Я смотрел две последние игры, и видел очень много перспективных расположений. Считаю, что переподписать Бакаева жизненно необходимо для "Спартака". Команда не должна разбрасываться такими игроками", - приводит слова Тарханова Sport24.
В минувшем сезоне Зелимхан Бакаев провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый гол и 6 результативных передач. В сезоне-2021/22 он сыграл в 6 матчах, результативными действиями не отметился. Всего за "красно-белых" он провел 75 матчей, забил 11 мячей и отдал 21 голевую передачу.
"Спартак" в 5-м туре РПЛ в гостях сыграет против тульского "Арсенала". Матч пройдет в субботу, 21 августа, и начнется в 16:00 мск.
Тарханов: "Спартак" не должен разбрасываться такими игроками, как Бакаев
Российский специалист Александр Тарханов считает, что "Спартак" в ближайшее время должен подписать новый контракт с полузащитником клуба Зелимханом Бакаевым.
Фото: РПЛ
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