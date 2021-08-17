"Нам тоже предлагали Влашича. Но "Аталанта" не заинтересована в нем", - приводит слова Сартори Eurostavka.
Ранее агент 23-летнего футболиста Тончи Мартич заявил, что предлагал своего клиента всем топ-клубам Серии А.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Влашич принял участие в трех матчах, отметившись одной результативной передачей. Контракт хорвата с армейским клубом рассчитан до лета 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 30 млн евро.
Ди Марцио: со стороны "Милана" нет решительных шагов в сторону подписания Влашича
Спортивный директор "Аталанты" заявил, что клуб не заинтересован в услугах Влашича
Джованни Сартори, спортивный директор "Аталанты", опроверг информацию об интересе клуба к хавбеку московского ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашичу.
Фото: РПЛ
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