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"Пришла не мужа-футболиста искать, а работать". Ведущая "Динамо ТВ" рассказала о подкатах игроков

Распорядитель "Что? Где? Когда?", ведущая "Динамо ТВ" Полина Лысенко ответила на вопрос о том, проявляют ли к ней знаки внимания футболисты.
Фото: ФК "Динамо"
"Нет. Меня часто об этом спрашивают, но это изначально вопрос того, как ты поставишь себя в коллективе. Для ребят я скорее не девушка, а "свой парень", друг. Это мой стиль - и в одежде, и в общении. Все сразу поняли: я пришла в "Динамо" не мужа-футболиста искать, а работать. Всегда старалась быть на одной волне с командой - потому здесь и появились настоящие друзья", - приводит слова Лысенко Sport24.

"Динамо" по итогам четырех туров Российской Премьер-Лиги располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе девять зачетных баллов. От лидирующего "Зенита" бело-голубые отстают на одно очко.

21 августа подопечные Сандро Шварца на выезде сыграют против "Урала" в рамках пятого тура РПЛ. Стартовый свисток матча прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Теги: Динамо
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