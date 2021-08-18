"Пришла не мужа-футболиста искать, а работать". Ведущая "Динамо ТВ" рассказала о подкатах игроков

"Нет. Меня часто об этом спрашивают, но это изначально вопрос того, как ты поставишь себя в коллективе. Для ребят я скорее не девушка, а "свой парень", друг. Это мой стиль - и в одежде, и в общении. Все сразу поняли: я пришла в "Динамо" не мужа-футболиста искать, а работать. Всегда старалась быть на одной волне с командой - потому здесь и появились настоящие друзья", - приводит слова Лысенко Sport24.
"Динамо" по итогам четырех туров Российской Премьер-Лиги располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе девять зачетных баллов. От лидирующего "Зенита" бело-голубые отстают на одно очко.
21 августа подопечные Сандро Шварца на выезде сыграют против "Урала" в рамках пятого тура РПЛ. Стартовый свисток матча прозвучит в 18:00 по московскому времени.
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Фото: ФК "Динамо"
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