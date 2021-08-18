"Такие попытки уже были. Иногда они продолжаются под эгидой не коммерции и маркетинга, а безопасности. Говорят, давайте внедрять систему идентификации болельщиков, но только расскажите, за какие деньги он купил билет. Поэтому такие попытки есть с кривой стороны. И с этой стороны мы, конечно же, сопротивляемся", - цитирует Чернышеву Metaratings.
Также директор сине-бело-голубых отметила, что некоторые не очень большие клубы согласились сдать данные о болельщиках в целях безопасности.
По итогам четырех туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе десять зачетных баллов. 21 августа подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против "Уфы". Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Директор "Зенита" сообщила, что клуб просили предоставить данные о болельщиках ради безопасности
Директор по работе с розничными клиентами "Зенита" Анастасия Чернышева рассказала, что предпринимаются попытки получить данные клуба о болельщиках.
Фото: ФК "Зенит"
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