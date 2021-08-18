Ранее издание Refuerzos CASLA сообщило, что армейский клуб опоздал на три месяца с выплатой в размере 500 тыс долларов. Всего ЦСКА до сих пор должен "Сан-Лоренсо" 1,6 млн долларов за Гайча.
"Задержка выплат за Гайча объясняется проблемой с покупкой облигаций. "Сан-Лоренсо" хочет получить выплату в ценных бумагах, как и ранее. В прошлом году также была проблема с этим", - цитирует Мовсесьяна Sport24.
Нападающий Адольфо Гайч перешел в ЦСКА из "Сан-Лоренсо" летом прошлого года за 8,5 млн евро. Вторую часть прошлого сезона он провел на правах аренды за итальянский "Беневенто", в котором провел 15 матчей в Серии А и забил 2 гола. В составе ЦСКА 22-летний футболист сыграл в 18 матчах, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года.
ЦСКА в субботу, 21 августа, сыграет против "Ахмата". Матч на "ВЭБ Арене" начнется в 16:00 мск.
Руководство ЦСКА объяснило задержку выплат "Сан-Лоренсо" за Гайча
Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян объяснил задержку выплат "Сан-Лоренсо" за нападающего московского клуба Адольфо Гайча.
Фото: РПЛ
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