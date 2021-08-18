"У него огромный опыт. Этого не хватает ЦСКА. На него будут рассчитывать не только на поле, Юра может помочь и в раздевалке. Он нужен ЦСКА. Символически его возвращение будет выглядеть красиво", — передаёт слова Ярошика "СЭ".
Ранее на сайте Transfermarkt сообщалось, что существует вероятность присоединения защитника Юрия Жиркова к ЦСКА. Это может произойти в случае, если 37-летний россиянин успешно пройдёт реабилитационный курс после травмы и будет в состоянии выходить на поле на уровне РПЛ.
Сообщается, что контракт может быть заключён на один год.
Напомним, что травма, из-за которой присоединение Жиркова к ЦСКА находится под сомнением, была получена защитником в ходе первого матча сборной России на Евро-2020 против Бельгии (0:3).
В прошлом сезоне игрок провёл 15 матчей в РПЛ в составе "Зенита". В них Жиркову удалось отличиться двумя результативными передачами.
Источник: Юрий Жирков может пополнить состав ЦСКА
Ярошик: Жирков нужен ЦСКА. Им не хватает опытного футболиста на поле и в раздевалке
Экс-хавбек ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал возможное возвращение защитника Юрия Жиркова в армейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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