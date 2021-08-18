"Мы отправляли письмо в "Байер" ещё позавчера, не на ту почту пришло сначала. Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунёва в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор. Но на данный момент, да, он – один из пяти вратарей в расширенном списке", – передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.
Ранее стали известны имена футболистов, которые попали в расширенный список для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022. Вратарская линия выглядела наиболее заполненной, поскольку на позицию голкипера в сборную уже было вызваны четыре кандидата. Среди них оказались Маринато Гильерме из "Локомотива", Юрий Дюпин из "Рубина", Александр Максименко из "Спартака" и Сергей Песьяков из "Ростова".
Отметим, что Кафанов ранее заявлял, что извинялся перед Луневым за его отсутствие в расширенном списке сборной России. Сообщалось, что это связано с подбором кандидатов на позицию основного вратаря по нескольким критериям. Значимым условием для вызова в национальную команду было названо получение игровой практики в клубе, с чем на данном этапе у Лунева возникают проблемы.
Лунев вызван на сбор сборной России перед матчами квалификации ЧМ-2022
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов сообщил, что голкипер "Байера" Андрей Лунев получил вызов на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре.
Фото: РИА Новости
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