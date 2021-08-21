ЦСКА на классе выиграл у "Ахмата": помогли дебютный гол Яковлева и дальний выстрел Эджуке

Примечательно, что перед игрой каждую из команд приехали поддержать их давние болельщики. Подопечные Талалаева были воодушевлены посещением Рамзана Кадырова тренировки впервые за долгое время, на "ВЭБ Арену" приехала Мария Ласицкене и нанесла первый удар по мячу.
Наша золотая Маша пришла на матч родного ЦСКА ?— Матч ТВ (@MatchTV) August 21, 2021
Ласицкене вышла на поле и нанесла первый удар по мячу. Фанаты поприветствовали олимпийскую чемпионку ?
Маша, твоя победа – в наших сердцах ? pic.twitter.com/LSyVbxTWaD
Сергей Карасев – самый заметный персонаж 1-го тайма: долго не мог починить электронику и показал 5 жёлтых
Российский арбитр дважды отправлялся на бровку, чтобы наладить связь. Болельщикам ЦСКА не нравились длительные паузы, из-за чего был слышен свист с трибун.
На 23 минуте Карасев отправил Евгения Харина в подтрибунное помещение. Первый "горчичник" полузащитник "Ахмата" получил за срыв перспективной атаки. Харин пропустил Марио Фернанедеса себе за спину, после чего сфолил, дабы предотвратить опасную атаку "армейцев". Вторая жёлтая пришлась на глупое нарушение на чужой половине поля: Харин влетел в корпус Фернандесу, не представляющему никакой угрозы.
В первом тайме жёлтая карточка появлялась в руке Сергея Карасёва еще несколько раз: одна досталась Марио Фернанедесу, обоюдные получили Мухин и Бериша за небольшую стычку.
ЦСКА весь матч создавал опасные моменты. Забить удалось только на 71-й минуте
Обе команды долго вкатывались в игру и первые 20 минут почти не создавали голевые моменты. ЦСКА играл первым номером, но никак не мог пройти компактную оборону "Ахмата". Порой владение мячом достигали 75 на 25 в пользу "армейцев", однако преимущество в голах это не приносило.
Первый опасный момент в игре появился на 40 минуте: Эджуке пробрался в штрафную, но пробил прямо во вратаря. Ряд голевых моментов возник в конце тайма. Вначале Ахметов навесил на Марио Фернанедеса, который боковыми ножницами едва не забил в ворота "Ахмата". Двумя минутами позже Эджуке с полулета пробил мимо ворот.
Во втором тайме ближе всех к первому взятию ворот были Дивеев и все тот же Эджуке. Российский защитник выше всех взлетел на угловом, но пробил чуть выше ворот, нигериец попал в штангу.
Первый гол пришелся на 71-й минуте. Влашич ударил издали, Шелия отбил мяч перед собой. Первым на подборе был Чалов, который подал на Яковлева. Молодой нападающий уверенно переправил мяч в ворота, тем самым забив первый гол за ЦСКА.
Победу ЦСКА сегодня принес гол 19-летнего Яковлева ?— Матч ТВ (@MatchTV) August 21, 2021
Круто, когда твой дебютный забитый мяч в чемпионате оказывается еще и таким важным ? pic.twitter.com/7Oi5BaGTjp
"Армейцы" не сбавляли темпы и, окрыленные забитым голом, пошли в атаку. Этот настрой быстро дал плоды: уже через 4 минуты Эджуке в стиле Эдена Азара сместился в центр и точнехонько пробил в дальний угол.
Эджуке сделал всё сам – сместился к центру и пробил в правый нижний ? pic.twitter.com/tG5zP8eN4P— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2021
ЦСКА уверенно довел игру до логичного завершения и скорее мог увеличить разницу в счету, чем "Ахмат" забить первый гол.
Несмотря на новости о трансфере, Влашич все также остаётся лидером ЦСКА
Слухи об уходе хорвата фигурируют в прессе все лето. Сообщалось о предложениях "Милана", который рассматривает Николу как замену Чалханоглу. Клубы никак не могут договориться о сумме трансфера: "армейцы" хотят получить 10 млн евро за аренду и 20 за последующий выкуп, в "Милане" такие деньги платить не готовы. По слухам, Влашич просил руководство снизить цену и продать его в итальянский клуб по разумной цене. Газзаев в интервью "Спорт-Экспрессу", раскритиковал поведение хорвата, указал на якобы лишний вес Николы и отсутствие скорости.
В сегодняшнем матче Влашич был на ведущих ролях: поучаствовал в первом забитом голе, отдал 2 ключевые передачи и постоянно угрожал воротам соперника издали. Болельщики ЦСКА понимают, что это далеко на максимум хорвата, который желает играть в другом клубе.
Обляков быстро адаптировался к новой позиции
После ухода Наира Тикнизяна в "Локо" позиция левого защитника у ЦСКА должна была стать самой проблемной: Георгий Щенников постоянно в лазарете, Набабкин не молодой, а Кучаев уже давно наигрывается в центре полузащиты. Березуцкий поставил на левый фланг обороны Облякова, который за три игры окреп на новой позиции.
В матче против "Ахмата" Обляков действовал как надлежит левому защитнику. Иван не допускал оплошности в обороне: 3 раза отобрал мяч, совершил 1 перехват и выиграл все дуэли в воздухе. Принимал участие Обляков и в нападении. На счету игрока ЦСКА 3 острые передачи, 1 успешный обыгрыш и 7 кроссов.
Последнюю неделю имя Юрия Жиркова связывают с переходом в армейский клуб. А нужен ли 38-летний игрок с таким Обляковым на фланге?
Акинфеев после этой игры рекордсмен по количеству проведенных матчей в РПЛ
Вратарь ЦСКА побил рекорд экс-одноклубника Сергея Игнашевича. Сегодняшний матч стал для Акинфеева 490-м, и теперь он единоличный лидер в этом компоненте. Также рекорд Игоря уникален тем, что он единственный футболист из топ-10, который провел все матчи за один клуб. Стоит отметить, что Акинфеев - единственный действующий игрок из топ-10. Из других футболистов, ныне выступающих в РПЛ, в топ-20 входит Артем Дзюба.
18 лет. 490 матчей. Абсолютный рекорд чемпионата России ???— Матч ТВ (@MatchTV) August 21, 2021
Игорь вышел на матч против «Ахмата» и преодолел планку, которую поставил Игнашевич. Просто космос ? pic.twitter.com/PtDtTq2WqN
У "Ахмата" сложный календарь. Парням Талалаева будет непросто в ближайших играх
У клуба из Грозного это уже 3 поражение в 5 турах этого сезона. Пока что непростые победы в матчах с "Динамо" и "Крыльями Советов" оставляют "Ахмат" в середине таблицы, однако после следующих 5 туров подопечные Талалаева могут упасть до зоны вылета. В следующем туре команде из Грозного играть с тульским "Арсеналом", который сегодня отобрал очки у "Спартака". После паузы на игры сборной "Ахмат" ждут встречи с "Зенитом", "Краснодаром", "Ростовом" и "Спартаком".
Фото: "РИА новости", скрины из SofaScore