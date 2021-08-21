ЦСКА на классе выиграл у "Ахмата": помогли дебютный гол Яковлева и дальний выстрел Эджуке

Rusfootball.info рассказывает о встрече в Москве

Наша золотая Маша пришла на матч родного ЦСКА ?



Ласицкене вышла на поле и нанесла первый удар по мячу. Фанаты поприветствовали олимпийскую чемпионку ?



Маша, твоя победа – в наших сердцах ? pic.twitter.com/LSyVbxTWaD — Матч ТВ (@MatchTV) August 21, 2021

Сергей Карасев – самый заметный персонаж 1-го тайма: долго не мог починить электронику и показал 5 жёлтых

ЦСКА весь матч создавал опасные моменты. Забить удалось только на 71-й минуте

Победу ЦСКА сегодня принес гол 19-летнего Яковлева ?



Круто, когда твой дебютный забитый мяч в чемпионате оказывается еще и таким важным ? pic.twitter.com/7Oi5BaGTjp — Матч ТВ (@MatchTV) August 21, 2021

Эджуке сделал всё сам – сместился к центру и пробил в правый нижний ? pic.twitter.com/tG5zP8eN4P — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2021

Несмотря на новости о трансфере, Влашич все также остаётся лидером ЦСКА

Обляков быстро адаптировался к новой позиции

Акинфеев после этой игры рекордсмен по количеству проведенных матчей в РПЛ

18 лет. 490 матчей. Абсолютный рекорд чемпионата России ???



Игорь вышел на матч против «Ахмата» и преодолел планку, которую поставил Игнашевич. Просто космос ? pic.twitter.com/PtDtTq2WqN — Матч ТВ (@MatchTV) August 21, 2021

У "Ахмата" сложный календарь. Парням Талалаева будет непросто в ближайших играх