Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
1 - 1
СпартакЗавершен
ЦСКА
2 - 0
АхматЗавершен
Уфа
1 - 1
ЗенитЗавершен
Урал
0 - 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 0
СочиЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
4 - 3
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ТомьЗавершен
Металлург Лп
1 - 2
Краснодар-2Завершен
Велес
2 - 2
АланияЗавершен
КАМАЗ
0 - 1
БалтикаЗавершен
Факел
1 - 0
РоторЗавершен
Олимп-Долгопрудный
1 - 0
КубаньЗавершен
Оренбург
1 - 0
АкронЗавершен
Волгарь
0 - 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ливерпуль
2 - 0
БернлиЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
5 - 0
НорвичЗавершен
Лидс
2 - 2
ЭвертонЗавершен
Астон Вилла
2 - 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
2 - 0
УотфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
0 - 1
МальоркаЗавершен
Гранада
1 - 1
ВаленсияЗавершен
Эспаньол
0 - 0
ВильярреалЗавершен
Атлетик
1 - 1
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Верона
2 - 3
СассуолоЗавершен
Интер
4 - 0
ДженоаЗавершен
Эмполи
1 - 3
ЛациоЗавершен
Торино
1 - 2
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
2 - 1
Боруссия ДЗавершен
Айнтрахт
0 - 0
АугсбургЗавершен
Бохум
2 - 0
МайнцЗавершен
Герта
1 - 2
ВольфсбургЗавершен
Гройтер Фюрт
1 - 1
АрминияЗавершен
Байер
4 - 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
0 - 2
ЛансЗавершен
Сент-Этьен
1 - 1
ЛилльЗавершен

Шварц ответил на вопрос о том, есть ли у "Динамо" амбиции попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц высказался о победном матче пятого тура Российской Премьер-Лиги против "Урала" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"
- Мы владели преимуществом на протяжении всего матча. Нам потребовалось некоторое время, чтобы почувствовать ритм встречи. Красная карточка Бикфалви лишь укрепила преимущество "Динамо". Единственное, чего не хватило, – второго мяча, это позволило бы успокоить матч. Счастлив трем очкам.

Есть ли у "Динамо" амбиции попасть в Лигу чемпионов? Сейчас мы стараемся не забегать вперед и не говорить о еврокубках, - приводит слова Шварца "Матч ТВ".

Напомним, что автором единственного забитого мяча в матче "Урал" - "Динамо" на 19-й минуте стал 19-летний нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Отметим, что с середины первого тайма екатеринбургская команда играла в меньшинстве после удаления полузащитника Эрика Бикфалви.

Победа над "Уралом" позволила московскому клубу подняться на первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. После пяти туров в активе подопечных Шварца двенадцать зачетных баллов.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Шварц Динамо Урал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Осинькин: матч получился хотя и очень тяжелым, но неплохим с нашей стороны
"Барселона" впервые потеряла очки после ухода Месси, сыграв вничью с "Атлетиком" 2
Павлюченко - о покере в ворота "Коломны": конечно, не РПЛ и не АПЛ, но мне по кайфу
Пеллегрини: Ла Лига - позорище. Тут убивают время и симулируют больше, чем где-либо, просто стыдно 1
Зиньковский: пенальти в наши ворота не назначили ошибочно, поэтому мы рады, что на матче не было VAR
Федотов - о матче с "Крыльями Советов": при подготовке у "Сочи" были отравления, но это наше внутреннее дело
Губернатор Самарской области: будем продолжать работу в укреплении состава "Крыльев"
Шварц ответил на вопрос о том, есть ли у "Динамо" амбиции попасть в Лигу чемпионов
"Аталанта" вырвала победу у "Торино", Миранчук вышел во втором тайме
Жара в столице Башкирии! «Зенит» свысока отнесся к «Уфе», поплатившись потерей двух очков и лидерства
Кавазашвили: набор игроков у "Спартака" посредственный. Витория просто не привык к таким футболистам 1 эксклюзив
"Динамо" при Шварце выдало лучший старт клуба в РПЛ за последние 7 лет - 4 победы в 5 турах 3
Газизов: мне кажется, "Уфа" даже доминировала над "Зенитом". Была на равных с чемпионом 4
Болельщики "Зенита" и "Уфы" устроили перекличку, скандируя матерную кричалку про Дзюбу 10
"Валенсия" с Черышевым в составе спаслась в концовке в матче с "Гранадой"
"Динамо" возглавило таблицу после ничьей "Зенита". Только "Рубин" может обойти бело-голубых 2
"Крылья Советов" одержали первую победу в сезоне, обыграв "Сочи" 4
Масалитин: Влашич сейчас практически не помощник для ЦСКА. Он просто держит место 10 эксклюзив
У Дзюбы 0 голов в 6 стартовых матчах сезона. В 2017 году Артем не забивал в 10 играх подряд 3
Семак подвёл итоги противостояния "Уфы" и "Зенита" 3
Масалитин - о ЦСКА: молодцы, начали молодых подключать. Яковлев забил - уже радость 5 эксклюзив
Миранчук остался в запасе "Аталанты" на первый матч сезона. Малиновский в основе
Алексей Игонин: хотелось бы, чтобы "Зенит" еще прибавил минимум процентов на 20-25 1 эксклюзив
Шмаров: надо предъявлять претензии футболистам "Спартака". При Тедеско у команды тоже не было игры 5 эксклюзив
Кирьяков: у "Спартака" не было команды, но были ветеранские скорости 2 эксклюзив
39-летний Роман Павлюченко забил четыре мяча в матче ФНЛ-2
Источник: Бека-Бека успешно прошел медобследование перед трансфером в "Локомотив" 1
Уткин: "Зенит" накрывается прессингом "Уфы" словно медным тазом. Где взять оптимизм перед Лигой чемпионов? 14
Головин был удалён с поля в матче против "Ланса", монегаски пропустили дважды 3
Пономарев: ЦСКА играл в большинстве почти два тайма, но голевых моментов создал мало 3 эксклюзив
Все новости
-