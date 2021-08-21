- Мы владели преимуществом на протяжении всего матча. Нам потребовалось некоторое время, чтобы почувствовать ритм встречи. Красная карточка Бикфалви лишь укрепила преимущество "Динамо". Единственное, чего не хватило, – второго мяча, это позволило бы успокоить матч. Счастлив трем очкам.
Есть ли у "Динамо" амбиции попасть в Лигу чемпионов? Сейчас мы стараемся не забегать вперед и не говорить о еврокубках, - приводит слова Шварца "Матч ТВ".
Напомним, что автором единственного забитого мяча в матче "Урал" - "Динамо" на 19-й минуте стал 19-летний нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Отметим, что с середины первого тайма екатеринбургская команда играла в меньшинстве после удаления полузащитника Эрика Бикфалви.
Победа над "Уралом" позволила московскому клубу подняться на первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. После пяти туров в активе подопечных Шварца двенадцать зачетных баллов.
Шварц ответил на вопрос о том, есть ли у "Динамо" амбиции попасть в Лигу чемпионов
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц высказался о победном матче пятого тура Российской Премьер-Лиги против "Урала" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"
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