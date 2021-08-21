"При подготовке были отравления, но это наше внутреннее дело. Ребята сегодня вышли и через не могу отдали все силы ради результата.
Нет ребят? Это мышечные травмы. Бурмистров вчера почувствовал спазм, решили не рисковать и провести дополнительное обследование", - передает слова Федотова "Спорт-экспресс".
Напомним, единственный забитый мяч в матче "Крылья Советов" - "Сочи" на счету форварда самарцев Ивана Сергеева, которому ассистировал в голевом эпизоде нападающий Роман Ежов. Для команды Игоря Осинькина победа над южанами стала первой после возвращения в Российскую Премьер-Лигу.
Федотов - о матче с "Крыльями Советов": при подготовке у "Сочи" были отравления, но это наше внутреннее дело
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов подвел итоги матча пятого тура Российской Премьер-Лиги против "Крыльев Советов" (0:1).
Фото: ФК "Сочи"
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