- Интерес "Спартака" к Марселю действительно был, - передает слова Нтанды Sport24.
28-летний центральный защитник сборной ДР Конго Марсель Тиссеран выступает за "Фенербахче" с сентября 2020 года. В составе стамбульского клуба игрок провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Ео стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 3.4 миллиона евро.
Агент защитника "Фенербахче" рассказал об интересе к игроку со стороны "Спартака"
Агент центрального защитника турецкого "Фенербахче" Марселя Тиссерана Патрик Нтанда сообщил, что его клиентом интересовался московский "Спартак".
Фото: Getty Images
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