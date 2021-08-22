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Депутат Милонов: нельзя отменять лимит на легионеров! Правильнее, чтобы их в нашем футболе вообще не было

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров.
Фото: ФК "Краснодар"
- Нельзя отменять лимит на легионеров ни в коем случае! Госдума этого не допустит, мы не дадим сделать это. Правильнее будет создать такой лимит, чтобы легионеров в нашем футболе вообще не было. В российской команде - российские игроки. Пусть наша сборная станет целью для своих ребят, а то получается, что наши парни стараются, растут, а в клубах играют импортные покемоны, чебурашки и биороботы. Хазарский каганат какой-то разводят в футболе, - передает слова Милонова Sport24.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз направил в клубы РПЛ предложения по масштабным реформам в отечественном футболе. Одним из пунктов предлагаемых нововведений является отмена лимита на футболистов-легионеров, также предлагается ввести систему оценочных критериев для допуска в Российскую премьер-лигу игроков-иностранцев. В настоящее время в РПЛ действует формула лимита "8+17", подразумевающая одновременное наличие в заявке клуба на сезон не более 8 легионеров. При этом в число легионеров не включаются игроки из стран-членов ЕАЭС - Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

РФС предложил отменить лимит на легионеров. Что известно на данный момент

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