Сергей Юран: это непростой момент в карьере Карпина. У него нет времени перед Хорватией, чтобы со всем разобраться

- Насколько трудна для Карпина ситуация перед матчем с Хорватией, когда он практически заново за два дня собирает новую команду?
- Конечно, это тяжёлая ситуация. Одно дело, когда у тебя есть основной костяк и ты добавляешь 3-4 кандидатов, а когда приходит новый тренер со своим видением, практически собирает новую команду, будет совсем другое.
Будет тяжёлая игра, поскольку это всё-таки хорваты, у них есть звёзды, молодежь добавляется. У Карпина же нет времени, чтобы разобраться со всем в недельном цикле или на полноценном сборе. Тренеру трудно сказать, кто в каком состоянии подъедет в сборную, ведь в каждом клубе разные недельные циклы. Сложная ситуация
- Можно ли сказать, что сейчас Карпин всю свою карьеру ставит на кон?
- Этого нельзя исключать. Одно дело, когда тебя приглашают после того, как ты даешь результат – победа в чемпионате или кубке. У Карпина на начальном этапе была неплохая работа в "Ростове", прошли в еврокубки, но это не тот результат на данный момент.
Здесь же контракт у Карпина до первого января. Если бы у тренера был карт-бланш на два цикла для работы и комплектации команды, было бы спокойнее. Будут результаты – здорово, нет – ничего страшного. Но момент в карьере непростой.
- То есть сейчас Карпин либо станет героем, либо рискует остаться без карьеры?
- Без карьеры навряд ли, но тренеру, чтобы быть востребованным, необходимо давать результат. Хотя у нас в России многие работают и без результатов.
- Что мы объективно можем показать в матче с Хорватией?
- Я не знаю до конца сборной и тех, кто поедет. Карпин сказал, что это неокончательный состав. Надо посмотреть, кто доедет и не получит травм. Когда соберётся сборная, тогда и можно о чём-то говорить. С хорватами добиться положительного результата сложно. На данном этапе в первой встрече под руководством Карпина можно по ходу перестроить игру против Кипра, но, если ты попадаешь на хорватов, которые стали вторыми в мире, будет очень тяжело добиться результата.
- На ваш взгляд, Федор Смолов – лучший нападающий сборной России на сентябрьские матчи?
- Когда была полемика о вызове нападающих перед чемпионатом Европы-2020, Смолов не был помощником для сборной. Дзюба забивал много, а Смолов только 1-2 мяча. Сейчас, наоборот, Дзюба не забивает, поэтому Карпин его и не приглашает. Если нападающий забивает много, он должен ехать.
Владислав Щеколдин, Rusfootball.info
Сергей Юран: это непростой момент в карьере Карпина. У него нет времени перед Хорватией, чтобы со всем разобраться
Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Сергей Юран в интервью Rusfootball.info высказался о грядущем противостоянии национальной команды с Хорватией и дал оценку положения Карпина.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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