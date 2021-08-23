— Понятно, что с лимитом надо что-то делать, но не сейчас и не сегодня. Большинство клубов поддерживают перемены, но давайте подождем. Мы только год играем 8+17. Давайте подождем, поиграем еще при 8+17, посмотрим и сделаем переходный период, — цитирует Газизова "СЭ".
Ранее стало известно, что Газизов поддерживает идею "Зенита" о продаже мест на легионеров внутри РПЛ.
Сейчас в Премьер-лиге разрешено заявлять восемь иностранных футболистов на сезон. Они все одновременно могут выйти на поле.
Источник: "Зенит" предложил выкупать легионерские места. "Уфа" — единственный клуб, кто поддержал идею
Газизов — об идеи "Зенита" по продаже мест для легионеров: все еще очень сыро. В этом просто есть зерно
Газизов: понятно, что с лимитом надо что-то делать, но не сейчас и не сегодня
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о возможной смене лимита на легионеров.
Фото: ФК "Уфа"
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