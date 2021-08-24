- Какие задачи руководство ставило нам перед сезоном? Понятно, что задача - чем выше, тем лучше. Лига Европы или Лига конференций. А сезон покажет, как сложится дальше, - передают слова Пуцко "Известия".
После 5 стартовых туров нового сезона Российской премьер-лиги грозненский "Ахмат" находится на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 6 очков. В активе команды Андрея Талалаева две победы - над "Крыльями Советов" и текущим лидером чемпионата "Динамо", во встречах с "Сочи", "Рубином" и ЦСКА грозненцы терпели поражения. В матче 6 тура "Ахмат" принимает на своем поле тульский "Арсенал".
Пуцко: задача "Ахмата" - чем выше, тем лучше. Лига Европы или Лига конференций
Защитник "Ахмата" Александр Пуцко рассказал о задачах своего клуба на текущий сезон Российской премьер-лиги.
Фото: РПЛ
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