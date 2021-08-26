"Переговоры были сложными, но в то же время продуктивными, с игроком быстро договорились. Сейчас есть ковидные ограничения, посольства закрыты, вы не можете сразу получить визу, разрешение на работу.
У "Крыльев" уже есть легионер на позиции правого защитника? Нашу команду покинули Полуяхтов и Комбаров. Понятно, что мы не могли играть весь сезон в Премьер-лиге с двумя крайними защитниками - Горшковым и Зеффаном. Также Зеффан, как и Гленн, может сыграть слева", - приводит слова Корниленко Metaratings.ru.
По информации интернет-портала transfermarkt, сделка по переходу Бейла обошлась самарскому клубу в 200 тысяч евро. Сам 26-летний футболист из Нидерландов заключил с "Крыльями Советов" трудовое соглашение, рассчитанное на три года. За самарцев Гленн будет выступать под номером 23.
По итогам пяти туров Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" под руководством Игоря Осинькина, набрав четыре очка, располагаются на пятнадцатой строчке турнирной таблицы.
Корниленко - о трансфере Бейла: мы не могли играть весь сезон с двумя крайними защитниками
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал переход бывшего защитника "Эммена" Гленна Бейла.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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