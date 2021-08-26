"Андерс переедет в Россию? Это все слухи! Из российских клубов к нам никто по нему не обращался", - цитирует Йенсена Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, согласно которой казанский клуб готов заплатить за 23-летнего датчанина 7 млн евро.
Дрейер пополнил состав "Мидтьюлланда" в январе 2020 года, перейдя из "Брайтона" за 1 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го. В текущем розыгрыше датской Суперлиги нападающий провел шесть матчей, в которых отличился тремя голами и пятью ассистами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро.
Агент Дрейера прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Рубина"
Агент Аллан Йенсен, представляющий интересы вингера "Мидтьюлланда" Андерса Дрейера, опроверг слухи о предстоящем переходе его клиента в "Рубин".
Фото: Getty Images
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