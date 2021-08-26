По данным источника, красно-белые даже не интересуются 25-летним бразильцем. Ранее Sqenf Foot сообщил, что "Спартак" подписал с Маркао контракт, рассчитанный на четыре года.
Также в СМИ появлялась информация, согласно которой интерес к защитнику "Галатасарая" проявляют московское "Динамо", "Зенит" и "Краснодар".
В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Маркао провел 37 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт бразильца с "Галатасараем" рассчитан до лета 2024-го. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 млн евро.
Источник: Eurostavka
СМИ: "Спартак" не подписывал контракт с защитником "Галатасарая" Маркао
Информация о том, что "Спартак" оформил трансфер центрального защитника "Галатасарая" Маркао за 8,5 млн евро не соответствует действительности.
Фото: Getty Images
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