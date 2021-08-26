"Мы понимаем, что в Европе "Зенит" самый популярный и титулованный российский клуб. В "Зените" ты всегда чувствуешь очень большую ответственность. И как бы это назвать… Давление! Потому что это лучший клуб России и всегда обязан побеждать. Даст Бог, в этом году мы выступим лучше и преодолеем групповой этап", - приводит слова Барриоса "Матч ТВ".
Сегодня в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Она начнется в 19:00 мск. Петербургский "Зенит" будет единственным представителем России в этом еврокубке. "Сине-бело-голубые" будут в третьей корзине во время жеребьевки.
Полузащитник Вильмар Барриос выступает за "Зенит" с 2019 года. Контракт колумбийца с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2023 года. В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 4 матча в РПЛ, результативными действиями не отметился. Всего за "Зенит" он сыграл в 86 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Сегодня "Зенит" сыграет против ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ. Игра на "Газпром Арене" начнется в 20:45 мск.
Барриос: в Европе "Зенит" самый популярный и титулованный российский клуб
Хавбек "Зенита" Вильмар Барриос поделился ожиданиями от выступления петербургского клуба в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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