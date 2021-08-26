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СМИ: один из арбитров матча "Спартак" - "Сочи", вероятно, является братом тренера южан

В судейскую бригаду матча шестого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи", предположительно, вошел брат одного из тренеров гостей.
Фото: РИА Новости
В бригаду арбитров на указанный матч включен Алексей Григорьевич Стипиди. Он будет помощником главного судьи встречи Виталия Мешкова. Предположительно, он является братом Дмитрия Григорьевича Стипиди. Последний внесен в заявку "Сочи", опубликованную на сайте РПЛ, в качестве тренера молодежной команды.

Отметим, что игра "Спартак" - "Сочи" пройдет сегодня, 26 августа, на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Поединок начнется в 18.30 мск.

"Спартак" пребывает на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. "Сочи" имеет в запасе девять очков и идет пятым.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Спартак Сочи
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